Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На місці влучання спалахнула пожежа. Через ворожий обстріл понівечені АЗС та автомобілі.

Внаслідок атаки одна людина загинула. Кількість поранених збільшилась до п'яти.

Четверо постраждалих перебувають у лікарні з опіками. Стан трьох із них медики оцінюють як важкий – це чоловіки 59 і 38 років та 50-річна жінка. Також госпіталізований 63-річний чоловік, він перебуває у стані середньої тяжкості. Ще одна постраждала, 36-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про трьох постраждалих через удар по АЗС у Софіївській громаді.