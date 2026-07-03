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03 липня 2026, 10:54

Найскладніша ситуація на Донеччині: без світла залишаються споживачі у пʼяти областях

03 липня 2026, 10:54
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Ілюстративне фото: pixabay
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Через бойові дії та російські обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України зафіксовані масові знеструмлення

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області.

Найважча ситуація спостерігається у Донецькій області, де внаслідок масштабних пошкоджень енергооб’єктів через ворожі атаки без світла перебуває найбільша кількість споживачів.

Аварійні бригади та обленерго працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати енергосистему та повернути електрику в оселі українців. Відновлювальні роботи на пошкоджених ділянках тривають цілодобово.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 3 липня не прогнозується.

Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. У вечірні години, з 16:00 до 23:00, громадян просять ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 105 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання одної ракети та 21 дрона на 16 локаціях.

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