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03 липня 2026, 11:32

Роботи з ліквідації наслідків атаки у Києві тривають: кількість поранених зросла до 99 людей

03 липня 2026, 11:32
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Фото: ДСНС
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У столиці продовжуються роботи з ліквідації наслідків масованого російського обстрілу, що стався в ніч на 2 липня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Ворожі удари спричинили руйнування та пожежі у будинках, об'єктах цивільної інфраструктури й інших спорудах на 40 локаціях міста.

Кількість загиблих наразі становить 30 осіб, а кількість постраждалих збільшилась до 99 людей.

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район столиці, де пошкоджені дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Рятувальники продовжують там пошукові роботи та розбирають завали на трьох локаціях.

В Оболонському районі рятувальники ліквідували пожежу складських будівель.

На місцях влучань працюють психологи ДСНС, які вже надали екстрену психологічну допомогу 201 людині.

Інформація про хід ліквідації наслідків атаки оновлюється.

Нагадаємо, 3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю. Кількість загиблих зросла до 30. Раніше повідомлялося про 92 постраждалих, з яких 56 – перебувають у лікарнях.

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