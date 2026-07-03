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03 липня 2026, 07:58

Україна просить 40 країн терміново передати ракети для Patriot

03 липня 2026, 07:58
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Міністр оборони Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням уже цього місяця невідкладно передати Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot

Про це повідомили в пресслужі Міноборони, передає RegioNews.

У відомстві зазначили, що потреба в додаткових ракетах залишається критичною через масовані російські повітряні атаки. Зокрема, в ніч проти 2 липня війська РФ застосували майже 500 ударних безпілотників і 77 ракет, із яких 25 були балістичними або гіперзвуковими.

За даними Міноборони, українські сили ППО перехопили понад 90% крилатих ракет і 90% ударних дронів типу Shahed. Водночас знищення балістичних ракет залишається одним із головних викликів через дефіцит ракет до комплексів Patriot.

У міністерстві нагадали, що у квітні Україна вперше уклала рекордний контракт на постачання сотень ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини. Їхні поставки розпочнуться протягом наступних років. Також розпочато процес закупівлі близько сотні ракет до Patriot на суму 1 млрд доларів за рахунок кредиту Європейського Союзу, а цього року Україна вперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів.

Крім передачі ракет із наявних запасів, Михайло Федоров закликав держави-партнери долучитися до механізмів PURL та JUMPSTART, які покликані прискорити постачання та закупівлю боєприпасів для систем Patriot.

У Міноборони наголосили, що рішення щодо додаткової допомоги критично важливо ухвалити напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Анкарі.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Зокрема, росіяни запустили 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Внаслідок російського удару загинули 30 людей.

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