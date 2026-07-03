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03 июля 2026, 07:58

Украина просит 40 стран срочно передать ракеты для Patriot

03 июля 2026, 07:58
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Министр обороны Михаил Федоров обратился с письмами почти к 40 странам-партнерам с просьбой уже в этом месяце безотлагательно передать Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что потребность в дополнительных ракетах остается критической из-за массированных российских воздушных атак. В частности, в ночь на 2 июля войска РФ применили почти 500 ударных беспилотников и 77 ракет, из которых 25 были баллистическими или гиперзвуковыми.

По данным Минобороны, украинские силы ПВО перехватили более 90% крылатых ракет и 90% ударных дронов типа Shahed. В то же время уничтожение баллистических ракет остается одним из главных вызовов из-за дефицита ракет в комплексы Patriot.

В министерстве напомнили, что в апреле Украина впервые заключила рекордный контракт на поставку сотен ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии. Их поставки начнутся в течение следующих лет. Также начат процесс закупки около сотни ракет в Patriot на сумму 1 млрд долларов за счет кредита Европейского Союза, а в этом году Украина впервые начала получать ракеты из составов европейских партнеров.

Помимо передачи ракет из имеющихся запасов Михаил Федоров призвал государства-партнеры присоединиться к механизмам PURL и JUMPSTART, которые призваны ускорить поставки и закупку боеприпасов для систем Patriot.

В Минобороны подчеркнули, что решение о дополнительной помощи критически важно принять накануне саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Анкаре.

Напомним, в ночь на 2 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования разных типов. В частности, россияне запустили 74 ракеты и 496 БпЛА разных типов. Основное направление удара – Киев. В результате российского удара погибли 30 человек.

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