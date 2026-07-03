Фото: ОВА

У ніч на 3 липня російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, застосувавши безпілотники, артилерію та ракети. Внаслідок обстрілів поранення отримали десятеро людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Кривому Розі постраждали семеро людей. Двох жінок (45 та 68 років) госпіталізували у стані середньої тяжкості, інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно. Внаслідок атаки понівечено місцеве підприємство, школи, магазин, багатоквартирні будинки та автомобілі.

На Синельниківщині під ударом опинилася Шахтарська громада. Пошкоджені автомобілі. До лікарні доправили трьох поранених – 22-річну дівчину, а також чоловіків 33 і 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

На Нікопольщині окупанти обстрілювали Нікополь, а також Марганецьку, Мирівську та Покровську громади. Через атаки спалахнула пожежа, пошкоджені приватний будинок та господарські споруди.

У Кам’янському районі ворог поцілив по Криничанській громаді, де внаслідок ударів пошкоджена заправка та автомобіль.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район поранення дістали 11 людей, серед них – четверо дітей..