Російські дрони атакували громаду на Сумщині: четверо загиблих, серед них дворічна дитина
У ніч на 3 липня російські окупанти атакували Роменську громаду Сумської області ударними безпілотниками
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
Ворог поцілив по багатоквартирному будинку. Внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.
Внаслідок удару загинули чотири людини: дворічна дівчинка та її мама, ще одна жінка, а також літній чоловік.
Окрім цього, поранення отримали троє чоловіків. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу поранення дістали семеро людей. Троє постраждалих перебувають у лікарні.
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