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03 липня 2026, 08:59

Штурмовики "Скелі" зірвали прорив РФ біля Козачої Лопані

03 липня 2026, 08:59
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Скриншот із відео
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Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" заявили про ліквідацію прориву державного кордону в районі Козачої Лопані Харківської області

Про це підрозділ повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За даними військових, штурмові групи заїхали в населений пункт на квадроциклах, після чого у північно-східній частині Козачої Лопані знищили групу російських військових і зупинили спробу інфільтрації.

"Було поставлено завдання від головнокомандувача Збройних сил України щодо проведення ударно-пошукових дій та стабілізації в напрямку Козачої Лопані. Було виставлено рубіж блокування для недопущення інфільтрації ворога. Наразі проводяться ударно-пошукові дії з виявлення та знищення ворога", – зазначив один із військових підрозділу.

Після ліквідації груп російських військових було проведено зачистку району Гранів та прикордонної ділянки.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня СБУ спільно з Силами спецоперацій завдала удару по Нижньогородському нафтопереробному заводу та лінійній виробничо-диспетчерській станції "Старолікєєво" у місті Кстово.

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