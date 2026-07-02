Співак MELOVIN чесно зізнався, чи шкодує про публічний камінг-аут

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Ще п'ять років тому MELOVIN прямо на сцені заявив про свою орієнтацію, поцілувавши і дівчину, і хлопця. Проте тепер артист зізнається, що період після камінг-ауту став для нього суперечливим

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

MELOVIN згадує, що після публічного камінг-ауту було відчуття свободи. Проте водночас був присутній тиск.

"У мене були дуже змішані, дуже різні почуття. Це була свобода, яку я довгий час приховував у собі. Я жив у страху, що хтось зіллє мої переписки чи фотографії. Тобі доводиться бути холодним, щоб тебе не можна було пробити. Це маска і броня. Але паралельно було і величезне щастя – жити стало зрозуміліше для самого себе", - згадує артист.

Він зазначив, що тоді відсіялася величезна частина аудиторії, відмінялися концерти, корпоративи, будь-який заробіток, було відчуття небезпеки, адже його переслідували. Зокрема, були випадки, коли це ставалось із пістолетом. Тепер він чесно сказав, чи наважився б на камінг-аут, якби міг повернути час назад.

"Певно, що ні, не зробив би. Якби мені наперед розповіли все, що доведеться пройти, я б, мабуть, хотів зберегти своє ментальне здоров’я", - зізнається MELOVIN.

Нагадаємо, раніше Melovin відверто розповів, що зараз відбувається в його особистому житті. За його словами, він зараз насолоджується свободою та увагою.