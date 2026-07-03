Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Ворог поцілив у приватне домоволодіння на двох господарів, що спричинило руйнування. Виникла пожежа: горіли будинок і два легковики.

На момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю двері заклинило, і люди опинилися у пастці. Рятувальники деблокували та звільнили п'ятьох людей, серед яких були двоє дітей.

Внаслідок атаки постраждали жінки 27 і 58 років, 30-річний чоловік, а також три дівчинки віком 1, 6 та 10 років. Найстаршу, 10-річну дитину, госпіталізували до лікарні. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес.

Вогнеборці ліквідували пожежу на місці влучання.

Нагадаємо, вночі 3 липня російські дрони атакували громаду на Сумщині. Внаслідок удару загинули чотири людини, серед них дворічна дитина.