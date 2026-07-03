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03 липня 2026, 08:53

РФ атакувала Харків і область: загинула людина, серед поранених – діти

03 липня 2026, 08:53
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та 27 населених пунктах Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 16 – дістали поранення, серед них четверо дітей.

У селі Шевченкове загинув 76-річний чоловік. Там також постраждали п’ятеро людей, зокрема чоловіки 52, 41 і 70 років та жінки 47 і 52 років.

У Харкові поранення отримали 37-річний чоловік, 36-річна жінка та 7-річна дівчинка. У місті Лозова постраждали жінки 27 і 58 років, 30-річний чоловік, а також дівчатка віком 1, 6 і 10 років.

У селі Вільхуватка поранень зазнала 63-річна жінка, а на дорозі між селами Жуків Яр і Великий Бурлук постраждала 68-річна жінка. Крім того, медики надали допомогу 52-річному чоловіку, який раніше постраждав від обстрілу в селі Новоолександрівка Вовчанської громади.

Ворог атакував Київський і Салтівський райони Харкова, застосовуючи різні види озброєння: 2 керовані авіабомби, 10 БпЛА типу "Молнія", 9 FPV-дронів та 25 безпілотників невстановленого типу.

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області, зокрема житлові будинки, підприємства, магазини, склади, ангари та автозаправні станції.

Нагадаємо, в ніч на 3 липня російські окупанти атакували Роменську громаду Сумської області ударними безпілотниками. Внаслідок удару загинули чотири людини: дворічна дівчинка та її мама, ще одна жінка, а також літній чоловік.

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