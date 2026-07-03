РФ атакувала Харків і область: загинула людина, серед поранених – діти

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 16 – дістали поранення, серед них четверо дітей.

У селі Шевченкове загинув 76-річний чоловік. Там також постраждали п’ятеро людей, зокрема чоловіки 52, 41 і 70 років та жінки 47 і 52 років.

У Харкові поранення отримали 37-річний чоловік, 36-річна жінка та 7-річна дівчинка. У місті Лозова постраждали жінки 27 і 58 років, 30-річний чоловік, а також дівчатка віком 1, 6 і 10 років.

У селі Вільхуватка поранень зазнала 63-річна жінка, а на дорозі між селами Жуків Яр і Великий Бурлук постраждала 68-річна жінка. Крім того, медики надали допомогу 52-річному чоловіку, який раніше постраждав від обстрілу в селі Новоолександрівка Вовчанської громади.

Ворог атакував Київський і Салтівський райони Харкова, застосовуючи різні види озброєння: 2 керовані авіабомби, 10 БпЛА типу "Молнія", 9 FPV-дронів та 25 безпілотників невстановленого типу.

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області, зокрема житлові будинки, підприємства, магазини, склади, ангари та автозаправні станції.

Нагадаємо, в ніч на 3 липня російські окупанти атакували Роменську громаду Сумської області ударними безпілотниками. Внаслідок удару загинули чотири людини: дворічна дівчинка та її мама, ще одна жінка, а також літній чоловік.