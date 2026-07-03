Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 3 липня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 105 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили одну ракету Х-59/69 та 82 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання одної керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 21 ударного БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 5 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 3 липня російські дрони атакували громаду на Сумщині. Внаслідок удару загинули чотири людини, серед них дворічна дитина.