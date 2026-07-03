У Полтаві чоловік тягнув безпілотник дворами: поліція перевіряє відео

Скриншот із відео

Правоохоронці проводять перевірку після появи в соцмережах відео, на якому чоловік переносить безпілотник дворами в районі Левада у Полтаві

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Запис швидко поширився в інтернеті та викликав активне обговорення серед користувачів.

Як повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб, до поліції офіційних заяв чи повідомлень щодо цього інциденту не надходило. Водночас правоохоронці самостійно виявили відео в соцмережах і зареєстрували матеріали для перевірки.

"З даного приводу до поліції заяв та повідомлень не надходило, але ми самі бачили цю інформацію у соцмережах. Тому ми її зареєстрували та наразі проводиться перевірка", – зазначив він.

Наразі поліція встановлює всі обставини події та перевіряє достовірність оприлюдненого відео.

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