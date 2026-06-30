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30 червня 2026, 17:59

Сили оборони уразили залізничний та автомобільні мости в Криму та на Запоріжжі

30 червня 2026, 17:59
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Фото: Генштаб ЗСУ
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Підрозділи Сил оборони України 29 червня та в ніч на 30 червня уразили автомобільний міст у районі тимчасово захопленого Азовського Запорізької області, залізничний міст у районі населеного пункту Ічкі у тимчасово окупованому Криму та інші важливі об'єкти російських окупантів

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews.

"Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів", - зазначили у Генштабі.

Результати ураження уточнюються.

Окрім того, уражені російські пункти управління безпілотниками у районах Веселої Лопані Білгородської області, Комара Донецької області, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області.

Також уражений командно-спостережний пункт окупантів у районі Старомлинівки Донецької області.

За результатами оцінки ураження, завданого 28 червня по нафтопереробному заводу "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край РФ), підтверджені знищення чотирьох резервуарів загальним об'ємом 35 тис. кубометрів, пошкодження ще дев'яти резервуарів загальним об'ємом 30 тис. кубометрів, а також установки переробки нафти.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що далекобійні операції Сил оборони є відповіддю на затягування Росією війни та обстріли українських міст і громад.

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