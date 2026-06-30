Сили оборони уразили залізничний та автомобільні мости в Криму та на Запоріжжі

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України 29 червня та в ніч на 30 червня уразили автомобільний міст у районі тимчасово захопленого Азовського Запорізької області, залізничний міст у районі населеного пункту Ічкі у тимчасово окупованому Криму та інші важливі об'єкти російських окупантів

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews .

"Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів", - зазначили у Генштабі.

Результати ураження уточнюються.

Окрім того, уражені російські пункти управління безпілотниками у районах Веселої Лопані Білгородської області, Комара Донецької області, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області.

Також уражений командно-спостережний пункт окупантів у районі Старомлинівки Донецької області.

За результатами оцінки ураження, завданого 28 червня по нафтопереробному заводу "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край РФ), підтверджені знищення чотирьох резервуарів загальним об'ємом 35 тис. кубометрів, пошкодження ще дев'яти резервуарів загальним об'ємом 30 тис. кубометрів, а також установки переробки нафти.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що далекобійні операції Сил оборони є відповіддю на затягування Росією війни та обстріли українських міст і громад.