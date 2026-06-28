Усик відмовився від усіх чемпіонських титулів: що це означає

Фото: Sky Sports

Український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі. Відтак усі титули стають вакантними, а інші боксери отримають можливість поборотися за них

Про своє рішення Усик повідомив у дописі в Instagram, передає RegioNews.

У заяві спортсмен наголосив, що не завершує кар’єру остаточно, однак переходить до її фінальної стадії.

Відмова чинного чемпіона від поясів запускає стандартну процедуру у світових боксерських організаціях: титули оголошуються вакантними, після чого визначаються обов’язкові претенденти серед лідерів рейтингів.

Далі санкціонуючі організації призначають поєдинки за вакантні пояси між найвищими позиціями у рейтингах, а промоутери узгоджують деталі боїв.

Це не перший подібний випадок у кар'єрі українця. Раніше Усик вже відмовлявся від частини титулів під час переходу з першої важкої ваги до надважкої.

Нагадаємо, нещодавно Усик переміг нідерландського спортсмена Ріко Верховена технічним нокаутом у 11 раунді та захистив чемпіонські пояси у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF.

Раніше український боксер голосив, що планує провести ще два поєдинки. Після цього він завершить професійну кар'єру і почепить рукавички на гвіздок.