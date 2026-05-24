24 травня 2026, 10:39

Олександр Усик переміг Ріко Верховена і захистив титули чемпіона світу

Український боксер Олександр Усик переміг нідерландського спортсмена Ріко Верховена технічним нокаутом у 11 раунді та захистив чемпіонські пояси у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF

Про це Усик повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Перші декілька раундів бою Верховен атакував активніше, але згодом Усику вдалося "перехопити ініціативу”.

Вже в 11 раунді Олександр Усик відправив Верховена у нокдаун прямим ударом правицею.

В інтерв’ю після бою Усик згадав, що під час його бою в Україні триває масована російська атака.

"Для мене це дуже важливо, але зараз мої люди в Україні перебувають у бомбосховищах, під атакою. Моя донька писала мені: "Тату, ти переможеш”. Ріко, ти надзвичайний. Моя командо, я люблю тебе, ви найкращі. Катерино, ти моє життя та моє серце”, — сказав Усик після поєдинку.

На кону в поєдинку стояли пояси WBC та The Ring. Українець також втримав чемпіонство світу за версіями WBA та IBF.

Для Усика перемога над Верховеном стала 25-ю в кар’єрі й шостим поспіль захистом чемпіонських титулів після переходу в категорію важкої ваги.

Суперник Олександра Усика Ріко Верховен подав протест на рішення рефері призначити йому поразку технічним нокаутом в чемпіонському поєдинку в єгипетській Гізі. Про це нідерландець написав в Instagram.

"Подали офіційний протест уже дорогою в аеропорт. Правила мають сенс лише тоді, коли вони застосовуються в моменти, коли це дійсно важливо", — написав Ріко.

Нагадаємо, раніше чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели ефектну битву поглядів на тлі єгипетських пірамід.

Як відомо, нещодавно Усик очолив оновлений рейтинг P4P (найкращих боксерів незалежно від ваги) за версією ESPN.

