Перед боєм за титул: Усик і Верховен провели битву поглядів біля пірамід

Олександр Усик і Ріко Верховен. Фото: The Ring

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели ефектну битву поглядів на тлі єгипетських пірамід

Про це пише видання "Чемпіон", передає RegioNews.

Дуель поглядів відбулася у Гізі, де вже за декілька днів спортсмени зустрінуться у бою за титул WBC у надважкій вазі, яким володіє українець.

Також на кону стоятиме спеціальний пояс "Король Нілу".

Поєдинок пройде просто неба на спеціально збудованій арені поблизу легендарних пірамід.

Організатори зазначають, що для проведення шоу використають спеціальні технології, які мають мінімізувати вплив шуму на історичну пам’ятку.

Для Усика цей бій стане першим у кар’єрі проти представника іншого виду єдиноборств. 37-річний Верховен, якого називають "Королем кікбоксингу", є одним із найтитулованіших бійців у світі кікбоксингу – на його рахунку 66 перемог у 76 поєдинках.

FACE OFF IN FRONT OF THE PYRAMIDS



Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven come face-to-face for the first time on fight week



Glory in Giza May 23rd LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/HzXyFvpiY3 — Ring Magazine (@ringmagazine) May 19, 2026

Як відомо, поєдинок Усика та Верховена відбудеться 23 травня в Єгипті, на тлі пірамід Гізи. Бій стане добровільним захистом чемпіонських поясів українця за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, нещодавно Усик очолив оновлений рейтинг P4P (найкращих боксерів незалежно від ваги) за версією ESPN.

Раніше спортсмен очолив щорічний рейтинг користувачів Google в Україні. Боксер став лідером категорії "Персона". На думку авторів рейтингу, лідерство українського боксера обумовлене його успіхами на рингу.