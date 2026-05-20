13:00  20 травня
Прикордонники на Сумщині "рознесли" укриття росіян
10:54  20 травня
На Тернопільщині вночі п'яний школяр спалив іномарку на польських номерах
08:22  20 травня
На Львівщині штаб-сержант продавав відстрочки за $16 тисяч
UA | RU
UA | RU
20 травня 2026, 11:59

Перед боєм за титул: Усик і Верховен провели битву поглядів біля пірамід

20 травня 2026, 11:59
Читайте также на русском языке
Олександр Усик і Ріко Верховен. Фото: The Ring
Читайте также
на русском языке

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели ефектну битву поглядів на тлі єгипетських пірамід

Про це пише видання "Чемпіон", передає RegioNews.

Дуель поглядів відбулася у Гізі, де вже за декілька днів спортсмени зустрінуться у бою за титул WBC у надважкій вазі, яким володіє українець.

Також на кону стоятиме спеціальний пояс "Король Нілу".

Поєдинок пройде просто неба на спеціально збудованій арені поблизу легендарних пірамід.

Організатори зазначають, що для проведення шоу використають спеціальні технології, які мають мінімізувати вплив шуму на історичну пам’ятку.

Для Усика цей бій стане першим у кар’єрі проти представника іншого виду єдиноборств. 37-річний Верховен, якого називають "Королем кікбоксингу", є одним із найтитулованіших бійців у світі кікбоксингу – на його рахунку 66 перемог у 76 поєдинках.

Як відомо, поєдинок Усика та Верховена відбудеться 23 травня в Єгипті, на тлі пірамід Гізи. Бій стане добровільним захистом чемпіонських поясів українця за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, нещодавно Усик очолив оновлений рейтинг P4P (найкращих боксерів незалежно від ваги) за версією ESPN.

Раніше спортсмен очолив щорічний рейтинг користувачів Google в Україні. Боксер став лідером категорії "Персона". На думку авторів рейтингу, лідерство українського боксера обумовлене його успіхами на рингу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Усик Олександр Єгипет Верховен бій поєдинок титули битва поглядів
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Прикордонники на Сумщині "рознесли" укриття росіян
20 травня 2026, 13:00
Пожежа через телефон на Львівщині: постраждали двоє дітей
20 травня 2026, 12:47
Ракетний удар по Прилуках: вже 4 загиблих і 30 постраждалих
20 травня 2026, 12:38
В Україні відчутно подорожчав McDonald’s: скільки тепер коштуватимуть бургери
20 травня 2026, 12:30
На Харківщині знешкодили безпілотник "Молнія" із міною, який впав на дах будинку
20 травня 2026, 12:17
Вибори у 2027 році: в ОП пояснили, за яких умов це можливо
20 травня 2026, 11:54
На Кіровоградщині біля ГЕС браконьєр наловив риби на понад 6,3 млн грн
20 травня 2026, 11:49
У Конотопі після удару РФ під завалами знайшли тіло 94-річної жінки
20 травня 2026, 11:33
Втік у СЗЧ та продав за безцінь: військовий із Сумщини викрав позашляховик у побратимів
20 травня 2026, 11:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »