"Для мене це честь": Усик розповів про особисту розмову з Трампом

Фото: Telegram/Usyk. The Cat. Oleksandr

Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик поділився враженнями після відвідин Білого дому та особистого знайомства з президентом США Дональдом Трампом

Про це він написав у своєму Telegram, передає RegioNews.

Спортсмен опублікував спільне фото з американським лідером, колишнім спецпосланцем президента США Кітом Келлогом та його дружиною.

"Для мене було честю побувати в Білому домі та особисто познайомитися з Дональдом Трампом. Дуже вдячний за можливість спілкування та особистої розмови!" – написав Усик.

Також боксер подякував Трампу за запрошення, гостинність і теплий прийом.

Як відомо, український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик у п'ятницю, 12 червня, зустрівся в Овальному кабінеті Білого дому з президентом США Дональдом Трампом.

Офіційно причини візиту Усика в Білий дім не називають, однак цілком ймовірно, що він приїхав на день народження Дональда Трампа. У неділю, 14 червня, американському лідеру виповнилося 80 років.

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