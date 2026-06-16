"Для мене це честь": Усик розповів про особисту розмову з Трампом
Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик поділився враженнями після відвідин Білого дому та особистого знайомства з президентом США Дональдом Трампом
Про це він написав у своєму Telegram, передає RegioNews.
Спортсмен опублікував спільне фото з американським лідером, колишнім спецпосланцем президента США Кітом Келлогом та його дружиною.
"Для мене було честю побувати в Білому домі та особисто познайомитися з Дональдом Трампом. Дуже вдячний за можливість спілкування та особистої розмови!" – написав Усик.
Також боксер подякував Трампу за запрошення, гостинність і теплий прийом.
Як відомо, український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик у п'ятницю, 12 червня, зустрівся в Овальному кабінеті Білого дому з президентом США Дональдом Трампом.
Офіційно причини візиту Усика в Білий дім не називають, однак цілком ймовірно, що він приїхав на день народження Дональда Трампа. У неділю, 14 червня, американському лідеру виповнилося 80 років.
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