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19 червня 2026, 12:30

В Україні електроенергію можна купувати наперед: в уряді запровадили зміни

19 червня 2026, 12:30
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Фото з відкритих джерел
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Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Тепер можна буде купувати електроенергію за фіксованою ціною: зокрема, на квартал, пів року або рік вперед

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністерка, новий механізм стосується бізнес-споживачів. Тепер український бізнес зможе купувати електроенергію за фіксованими умовами на прозорих конкурентних аукціонах. Найближчим часом уже мають відбутись перші торги.

Для пілотного запуску планується виставити 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії Енергоатому та Укренерго. Зокрема, пропонують:

  • 2% запропонують квартальні контракти;
  • 1% – через піврічні;
  • 1% – через річні контракти.

Завдяки цьому компанії зможуть заздалегідь фіксувати ціну електроенергії, планувати витрати та інвестиції.

"Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності", - пояснила очільниця уряду.

Нагадаємо, раніше Укренерго офіційно звернулись до державного регулятора з пропозицією щодо підвищення тарифів. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розглянула це питання.

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