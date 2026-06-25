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25 червня 2026, 15:49

За добу вода забрала життя 17 людей, серед яких 9 дітей

25 червня 2026, 15:49
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Фото: ДСНС
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Впродовж трохи більше ніж доби на водоймах України загинули 17 людей, зокрема дев’ятеро дітей

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький.

Трагічні випадки сталися у 12 областях країни: Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській.

У ДСНС зазначили, що кількість жертв може зрости. Наразі у трьох областях тривають пошуки ще чотирьох людей, серед яких троє дітей.

Рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм та не залишати дітей без нагляду навіть на короткий час.

Нагадаємо, що на Одещині рятувальники завершили активну фазу пошуків 10-річної дівчинки, яку п'ять днів тому течією віднесло у відкрите море.

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