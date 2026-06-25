За сутки вода унесла жизни 17 человек, среди которых 9 детей

Фото: ГСЧС

В течение чуть более суток на водоемах Украины погибли 17 человек, в том числе девять детей

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина сообщил директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Виктор Витовецкий.

Трагические случаи произошли в 12 областях: Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской.

В ГСЧС отметили, что количество жертв может возрасти. В трех областях продолжаются поиски еще четырех человек, среди которых трое детей.

Спасатели призывают граждан строго соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов и не оставлять детей без присмотра даже на короткое время.

Напомним, что в Одесской области спасатели завершили активную фазу поисков 10-летней девочки, которую пять дней назад течением отнесло в открытое море.