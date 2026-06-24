В Україні обвалились ціни на молоду картоплю: яка ціна кілограма
В Україні продовжують падати ціни на картоплю нового врожаю. Це пояснюють тим, що пропозиція на ринку збільшилась
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Наразі в українських супермаркетах молоду картоплю можна купити приблизно за 30-45 гривень за кілограм. При цьому молода картопля в упаковці (а також відбірні сорти) будуть коштувати дорожче.
За словами учасників ринку, якщо порівнювати з минулим роком, молода картопля на 10% дешевша.
Нагадаємо, раніше блогер вирішив перевірити ціни в Україні та Німеччині. Він з'ясував, які продукти і де можна купити дешевше.
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