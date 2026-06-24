В Україні обвалились ціни на базовий овоч: скільки доведеться витрачати
В Україні популярний овоч упав у вартості. Ціни опустилась на близько 13%
Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.
В Україні зараз фіксують масове надходження на ринок томатів із літніх теплиць. Як результат, практично у всіх регіонах України ціни на помідори падають. Ближче до минулих вихідних великі тепличні комбінати відвантажували помідори по 70-110 гривень за кілограм. Це на 13% дешевше, аніж наприкінці минулого тижня.
При цьому, якщо порівнювати з минулим роком, зараз томати в Україні на 23% дорожче.
Нагадаємо, раніше блогер вирішив перевірити ціни в Україні та Німеччині. Він з'ясував, які продукти і де можна купити дешевше.
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