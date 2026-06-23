На Харківщині прикордонники зірвали спробу окупантів форсувати річку

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На Вовчанському напрямку окупанти намагаються налагодити переправи через річку Вовча. Прикордонники показали, як наші захисники атакували ворога

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Росіяни хочуть форсувати річку Вовча, щоб закріпитись на новому рубежі. Проте українська бригада "Форпост" стежить за кожним рухом противника. Українські захисники знищують російську техніку ще на підході до води.

"Коли ворог намагається навести переправу – прикордонники нагадують, що за ним пильно спостерігають, а протилежний берег залишається для окупантів недосяжним", - кажуть військові.

Нагадаємо, що українські військові показали ефектні кадри з Брянської області РФ. На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону.