Прикордонники знищили техніку та засоби зв’язку окупантів на Півдні
Пілоти дронів ДПСУ продовжують успішно нищити цілі ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Бійці уразили човен, автомобіль, наземний роботизований комплекс, а також п’ять антен зв’язку росіян.
У ДПСУ зазначають, що такі удари зменшують можливості ворога та послаблюють його логістику й зв’язок.
Нагадаємо, військово-Морські сили ЗС України спільно з ГУР знищили три морські безекіпажні катери росіян.
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