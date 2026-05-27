Українські військові на Брянщині рознесли укриття росіян
Українські військові продовжують нищити техніку ворога на фронті. Прикордонники показали ефектні кадри з Брянської області РФ
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону, які працюють над тим, щоб наступ на Чернігів з боку Брянщини був неможливим.
"Вони полюють на ворога на його власній території: знищують місця зосередження та укриття особового складу, транспортні засоби та іншу військову інфраструктуру противника", - кажуть прикордонники.
Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили пункт управління військовими кораблями Чорноморського флоту РФ у Криму. Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками в РФ.
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
У Києві чоловік вчиняв розпусні дії щодо 10-річної дівчинки, поки батьки спали
27 травня 2026, 16:34На Херсонщині судитимуть фермера та старосту, які передавали окупантам майно громад
27 травня 2026, 16:11Російський суддя отримав підозру за незаконний вирок українському військовополоненому
27 травня 2026, 15:50200 тисяч за "мовчання": на Дніпропетровщині командир роти вимагав гроші з військового
27 травня 2026, 15:30Російські дрони атакували ферму на Чернігівщині: є загибла та поранений
27 травня 2026, 15:20"Неформальний вплив": хто насправді контролює київські ярмарки
27 травня 2026, 15:15Як жити під час війни: психологиня пояснила, де шукати опору
27 травня 2026, 14:33Смертельна ДТП на Прикарпатті: п'яний водій влетів у бетонну опору - в авто була дитина
27 травня 2026, 14:15Схема на сотні мільйонів: як на Волині підробляли євросертифікати для авто
27 травня 2026, 13:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі блоги »