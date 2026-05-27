Українські військові на Брянщині рознесли укриття росіян

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону, які працюють над тим, щоб наступ на Чернігів з боку Брянщини був неможливим.

"Вони полюють на ворога на його власній території: знищують місця зосередження та укриття особового складу, транспортні засоби та іншу військову інфраструктуру противника", - кажуть прикордонники.

