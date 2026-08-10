Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

Один із ворожих БпЛА впав на території господарчого підприємства. Внаслідок цього пошкоджені три одиниці техніки та вибиті вікна у трьох будівлях. Попередньо, одна людина дістала травми.

Крім того, уламки безпілотників впали на відкритій території ще на двох локаціях району. Виникли пожежі сухої рослинності, їх ліквідували рятувальники. Тут обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, пізно ввечері 9 серпня росіяни атакували безпілотниками Полтавський район. Внаслідок влучань виникли пожежі на АЗС, промисловому підприємстві та в приватному будинку.

Також повідомлялося, що в Опішнянській громаді на Полтавщині повністю знищені усі АЗС внаслідок атак російських "шахедів".