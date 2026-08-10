Росіяни обстріляли село на Харківщині: загинули п'ятеро людей
У понеділок, 10 серпня, російські війська обстріляли житловий сектор села Бугаївка Чугуївського району Харківської області
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки були зруйновані житлові будинки. Загинули п’ятеро людей.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 24 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей. Унаслідок атак пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах.
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