12:35  22 червня
ЗСУ вдарили по мосту окупантів на Запоріжжі: з'явилося відео
10:19  22 червня
У Львові внаслідок ДТП постраждали чотири людини, серед них – дві дитини
08:21  22 червня
Поїхав кататися на велосипеді: на Рівненщині потонув 13-річний хлопчик
UA | RU
UA | RU
22 червня 2026, 08:45

Зеленський: Україна обиратиме, хто представлятиме ЄС у переговорах із РФ

22 червня 2026, 08:45
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме Україна матиме вирішальне слово у визначенні фінальної кандидатури від Європейського Союзу для участі в можливих переговорах із Росією щодо завершення війни

Про це глава держави сказав в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", передає RegioNews.

За словами Зеленського, європейські партнери розглядають різні формати участі в переговорному процесі, однак Україна отримає право визначити, хто саме представлятиме ЄС.

"Вони подумають про формат, і Україна буде визначати врешті-решт, хто буде переговірником від Європи. Вони запропонують кілька можливостей", – зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що питання можливих переговорів із Росією обговорювалося під час засідання Європейської Ради, яке, за його словами, тривало довше, ніж зазвичай, через значний обсяг тем, пов’язаних з Україною.

"Тематика України вперше була такою довгою за всі роки Європейської ради… Ми обговорили все і були дуже відкриті", – сказав він.

Окремо президент наголосив, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття нових переговорних кластерів щодо вступу до ЄС і розраховує на прогрес уже в найближчі місяці.

За його словами, до кінця липня є шанси відкрити ще п’ять кластерів, якщо цьому не завадить політичне блокування.

"Шанси є з середини до кінця липня відкрити ще 5 кластерів", – додав Зеленський.

Нагадаємо, на початку червня президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Основною темою стали питання безпеки та захисту України, а також дипломатичні шляхи активізації переговорного процесу.

Раніше президент України публічно звернувся до російського диктатора Путіна. Він запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини. При цьому Зеленський підкреслив, що не вважає доцільним проводити зустріч у Москві чи Києві.

Читайте також: Лист Зеленського Путіну: що це було і навіщо

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна переговори про мир ЄС мирні переговори представник
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Чорне небо Москви: як війна змінює реальність Росії
22 червня 2026, 12:59
На Львівщині іноземець на Opel протаранив легковик та автобус: травмувалися п’ятеро людей
22 червня 2026, 12:42
ЗСУ вдарили по мосту окупантів на Запоріжжі: з'явилося відео
22 червня 2026, 12:35
Атака на Полтавщину 20 червня: троє дітей залишаються у тяжкому стані
22 червня 2026, 12:06
Вимагали $250 тисяч за неіснуючий борг: на Черкащині банда рік тероризувала родину
22 червня 2026, 11:57
Росіяни вдарили двома ракетами по навчальних закладах на Сумщині: що відомо
22 червня 2026, 11:46
У Черкасах автомобіль збив на пішохідному переході двох молодих людей
22 червня 2026, 11:31
Повернення із СЗЧ за скороченою процедурою: що не так із нововведенням
22 червня 2026, 11:18
У Києві судитимуть шахрая, який видурив у волонтера 30 тисяч доларів на закупівлю "Мавіків"
22 червня 2026, 10:54
У Кривому Розі чоловік вистрибнув з вікна 13-го поверху і загинув
22 червня 2026, 10:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Ігор Луценко
Андрій Іллєнко
Юрій Касьянов
Всі блоги »