Зеленський: Україна обиратиме, хто представлятиме ЄС у переговорах із РФ

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Президент Володимир Зеленський заявив, що саме Україна матиме вирішальне слово у визначенні фінальної кандидатури від Європейського Союзу для участі в можливих переговорах із Росією щодо завершення війни

Про це глава держави сказав в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", передає RegioNews.

За словами Зеленського, європейські партнери розглядають різні формати участі в переговорному процесі, однак Україна отримає право визначити, хто саме представлятиме ЄС.

"Вони подумають про формат, і Україна буде визначати врешті-решт, хто буде переговірником від Європи. Вони запропонують кілька можливостей", – зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що питання можливих переговорів із Росією обговорювалося під час засідання Європейської Ради, яке, за його словами, тривало довше, ніж зазвичай, через значний обсяг тем, пов’язаних з Україною.

"Тематика України вперше була такою довгою за всі роки Європейської ради… Ми обговорили все і були дуже відкриті", – сказав він.

Окремо президент наголосив, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття нових переговорних кластерів щодо вступу до ЄС і розраховує на прогрес уже в найближчі місяці.

За його словами, до кінця липня є шанси відкрити ще п’ять кластерів, якщо цьому не завадить політичне блокування.

"Шанси є з середини до кінця липня відкрити ще 5 кластерів", – додав Зеленський.

Нагадаємо, на початку червня президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Основною темою стали питання безпеки та захисту України, а також дипломатичні шляхи активізації переговорного процесу.

Раніше президент України публічно звернувся до російського диктатора Путіна. Він запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини. При цьому Зеленський підкреслив, що не вважає доцільним проводити зустріч у Москві чи Києві.

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