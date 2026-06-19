Ворог атакував два іноземні судна в Чорному морі: є загиблий та поранені
Ввечері 18 червня російські безпілотники атакували два іноземних цивільних судна в акваторії Чорного моря, які рухалися на вихід з портів під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
На одному з суден внаслідок атаки загинув член екіпажу, ще двоє отримали поранення. На іншому зазнали поранень троє членів екіпажу.
Наразі судна відновили рух, портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації.
"Ці атаки – чергове свідчення терористичної суті ворога, який цілеспрямовано вбиває цивільних та ставить під загрозу продовольчу безпеку світу", – зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, у Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок ранкової атаки загинула 8-річна дівчинка, поранена жінка.