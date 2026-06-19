08:20  19 червня
У Хмельницькому правоохоронець на смерть збив 54-річного пішохода
01:55  19 червня
Співачка Наталія Валевська зізналась, скільки на чому заробляє під час війни
01:35  19 червня
Вулицю по сусідству з будинком Наталії Могилевської знищила російська ракета
UA | RU
UA | RU
19 червня 2026, 08:45

Ворожий дрон атакував маршрутку у Херсоні: четверо постраждалих

19 червня 2026, 08:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У пʼятницю, 19 червня, близько 07:30 окупанти атакували безпілотником маршрутнку із пасажирами у Корабельному районі Херсона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.

Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. "Швидка" доставила до лікарні 46-річну жінку та трьох чоловіків віком 67, 46 та 59 років. Вони отримали вибухові травми та уламкові поранення.

Стан постраждалих — середнього ступеня важкості. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок ранкової атаки загинула 8-річна дівчинка, поранена жінка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсон війна обстріли дрон наслідки маршрутка постраждалі
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Масова ДТП на об'їзній Вінниці: зіткнулися дві вантажівки та п'ять легковиків, шестеро постраждалих
19 червня 2026, 10:45
52 кг психотропів і тонни прекурсорів: на Буковині викрили наркоцех
19 червня 2026, 10:30
Ранкова атака на Павлоград: кількість поранених зросла
19 червня 2026, 10:24
На Хмельниччині далекобійник заманив у фуру 13-річну дівчинку та намагався її зґвалтувати
19 червня 2026, 10:03
Погрожували вбити дітей: двох військових РФ засудили за зґвалтування жінки на Донеччині
19 червня 2026, 09:54
На трасі на Київщині автомобіль влетів у відбійник: є постраждалі
19 червня 2026, 09:46
Зеленський після "Рамштайну": РФ може посилити удари по Україні
19 червня 2026, 09:45
На Полтавщині у річці Грунь виявили тіло 23-річного хлопця
19 червня 2026, 09:38
У Дніпрі чоловік випав з 4-го поверху: його врятував навіс над під’їздом
19 червня 2026, 09:29
У Києві 20-річна дівчина вибила двері супермаркету через відмову продати алкоголь
19 червня 2026, 09:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »