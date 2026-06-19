Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 19 червня РФ атакувала Україну 90 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 79 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок ранкової атаки загинула 8-річна дівчинка, поранена жінка.