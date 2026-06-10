Ціни космічні: в Україні подорожчали популярні літні фрукти

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В Україні подорожчали черешні та абрикоси. При цьому експерти прогнозують збільшення пропозиції вже наприкінці червня

Про це повідомляє "Агро-бізнес", передає RegioNews.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук зазначив, що минулого року в цей період роздрібна ціна на абрикоси та черешню була близько 150-180 гривень за кілограм. Сьогодні середня вартість вже досягла 250 гривень за кілограм. Тобто, ціни зросли майже вдвічі.

Через несприятливі погодні умови цьогоріч сезон стартував пізніше. Саме тому ціни поки що високі. Проте очікується, що на початку липня пропозиція на ринку суттєво збільшиться, а значить - ціни будуть меншими.

"Як показує практика, великого врожаю не буде через погодні умови. Тому часткове зниження ціни відбудеться порівняно з теперішніми цінами, але вони не будуть нижчими за торішні", - каже експерт.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.