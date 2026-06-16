На Рівненщині в екс-начальника митниці знайшли майна на 10 мільйонів
Прокурор САП заявив позов про визнання необґрунтованими активів колишнього виконувача обов’язків начальника Рівненської митниці Віталія Собчука. У колишнього чиновника знайшли майна на близько 10 мільйонів гривень
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.
Йдеться про таке майно:
- житловий будинок у престижному районі міста Рівного площею 192,2 кв. м та земельну ділянку площею 0,0729 га, на якій розташований цей будинок;
- 1/2 будинку відпочинку на березі Хрінницького водосховища Рівненської області площею 168,7 кв. м та 1/2 земельної ділянки площею 0,05 га;
- 394 950 грн доходу, отриманого від продажу 1/2 будинку відпочинку та землі, на якій він розташований;
- квартиру в місті Рівному площею 67,6 кв. м;
- автомобіль марки "Volkswagen Toureg", 2019 року випуску.
Частина майна записана на самого чиновника, а інша частина - на родичів. Зокрема, на його матір. Загалом це близько 10 мільйонів гривень, проте аналіз доходів і видатків службовця та членів його сім’ї підтвердив неможливість набуття активів на загальну суму понад 8 мільйонів.
"Зазначимо, що з метою запобігання незаконному відчуженню суд наклав арешт на вищевказане майно", - кажуть у САП.
Нагадаємо, що у Житомирській області депутата Бердичівської районної ради судитимуть за внесення недостовірних відомостей до декларацій на понад 46 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.