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12 червня 2026, 10:45

В Україні готують зміни щодо виплат військовим і строків служби – Свириденко

12 червня 2026, 10:45
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Юлія Свириденко і Денис Шмигаль. Фото: Юлія Свириденко/ Facebook
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У Верховній Раді вже найближчими тижнями можуть бути зареєстровані законопроєкти, що стосуються підвищення виплат військовослужбовцям та визначення конкретних строків служби

Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

"Міністерство оборони наразі готує реформу, яка буде передбачати збільшення доплати для військовослужбовців. Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет, для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат , як в цьому році так і в наступних періодах", – зазначила вона.

За словами Свириденко, ці зміни також будуть передбачати більш конкретні терміни служби.

"Все це на стороні Міноборони. В найближчі тижні ми готові виходити з цією реформою і впроваджувати її", – наголосила прем’єр.

Нагадаємо, 10 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6506-1, який передбачає посилення соціальних гарантій для працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. Документ встановлює мінімальний посадовий оклад на рівні 10 прожиткових мінімумів, що становить близько 33 280 гривень.

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