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11 червня 2026, 16:35

Фейкові листи від Укренерго: українців попередили про схему аферистів

11 червня 2026, 16:35
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Фото з відкритих джерел
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Українці масово стали отримувати листи від Укренерго. Насправді це аферисти, які намагаються отримати дані громадян

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

На пошту багатьох українців стали надходити листи нібито від Укренерго. Ці повідомлення різні за змістом: у деяких йдеться про графіки відключення, у деяких - нібито квітанції про оплату комунальних послуг.

"Як встановили наші фахівці з кібербезпеки, у зоні ризику – переважно користувачі поштових скриньок із доменів @i.ua, @ua.fm, @email.ua. Однак, не виключена й розсилка абонентам інших поштових сервісів", - кажуть в Укренерго.

Аферисти спонукають людей завантажити "документ з офіційного сайту". Насправді це шкідливе програмне завантаження. Потім ця програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію, надати стороннім особам доступ до вашого пристрою, використати його для здійснення кібератак.

Якщо ви отримали такий лист:

  • не переходьте за посиланнями;
  • не завантажуйте файли;
  • видаліть повідомлення з поштової скриньки;
  • у разі випадкового завантаження – негайно перевірте пристрій антивірусом.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний хлопець виманив гроші зі студентки з Одеси. Більша частина викрадених коштів була виплатою родині загиблого військовослужбовця ЗСУ.

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