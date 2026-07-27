Врізався в дерево: на Львівщині загинув 22-річний мотоцикліст

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

ДТП сталася 26 липня в одному із сіл району.

За попередніми даними поліції, мешканець Яворівщини, керуючи мотоциклом Lifan, не впорався з керуванням на ґрунтовій дорозі.

Мотоцикліст виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Поліцейські з’ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, раніше на Львівщині підлітки на мотоциклі влетіли в іномарку. Мотоциклом Kovi керував 16-річний хлопець. Він зіткнувся з Range Rover, за кермом якого був 29-річний чоловік. Внаслідок ДТП 16-річний пасажир мотоцикла травмувався, його госпіталізували медики.