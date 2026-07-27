РФ атакувала Харківщину: загинула 40-річна жінка, серед 22 постраждалих – дитина

Фото: Харківська ОВА

Унаслідок російських ударів по Харкову та населених пунктах області загинула одна людина, ще 22 отримали поранення

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, під ворожим вогнем опинилися Харків і 15 населених пунктів регіону.

У Харкові загинула 40-річна жінка. Поранення отримали 54-річний чоловік і 10-річний хлопчик, ще 14 людей, серед яких 17-річна дівчина, зазнали гострої реакції на стрес.

Також унаслідок атак постраждали жителі області: в Ізюмі поранено 60-річного чоловіка, у Золочеві 23-річний чоловік отримав вибухові поранення. У Лозовій та Ізюмі люди зверталися по допомогу через гостру реакцію на стрес.

Російські війська атакували Харків ракетами та безпілотниками. Під ударом опинилися Шевченківський, Слобідський, Індустріальний та Основ’янський райони міста.

Загалом ворог застосував по області різні види озброєння, зокрема ракети, керовані авіабомби, авіабомби ФАБ-500, ударні БпЛА "Герань-2", "Молнія" та FPV-дрони.

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Харкові пошкоджено автомобіль та 20 приватних будинків. У районах області зазнали пошкоджень житлові будинки, адміністративні будівлі, навчальний заклад, амбулаторія, АЗС, складські приміщення, гаражі та господарські споруди.

Нагадаємо, в ніч на 27 липня російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Для ударів ворог застосовував безпілотники, артилерію та авіабомбу. Поранення дістали двоє людей, зокрема 6-річний хлопчик. Ще одна 59-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.