Атака РФ на Чернігів: загинули двоє людей, серед них дитина, ще 25 поранені

Фото: Прокуратура України

Внаслідок російської атаки на Чернігів загинули двоє людей, серед них дитина. Ще 25 осіб отримали поранення, зокрема троє дітей

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 26 липня близько 16:10 російські війська завдали удару, попередньо, реактивними безпілотниками типу Shahed по одному з районів міста.

Унаслідок атаки зруйновано будівлю магазину, гаражне приміщення та пошкоджено транспортні засоби.

Кількість постраждалих може збільшитися, оскільки інформація уточнюється.

На місці події працювалт правоохоронці. Розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Чернігівській області за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Нагадаємо, вдень 26 липня російські окупанти атакували Чернігів. Ворожий дрон влучив у супермаркет АТБ. Було відомо про двох загиблих, серед яких 10 річна дитина.