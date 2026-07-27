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Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у чотирьох регіонах тимчасово залишаються без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Сумську та Харківську області.

"Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 27 липня не прогнозується. Споживачам рекомендують, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, вночі 27 липня РФ запустила по Україні майже 150 безпілотників. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 10 локаціях.