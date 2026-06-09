На Прикарпатті чоловік купив неіснуюче авто за майже півмільйона

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67-річний житель Калуша став жертвою аферистів. Все почалось з того, що чоловік хотів купити авто

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У соціальній мережі чоловік знайшов оголошення про продаж Volkswagen T5. Продавець переконав чоловіка, що машина нібито знаходиться за кордоном та буде доставлена в Україну. Чоловік не чоловік перерахував на вказані банківські рахунки майже 400 тисяч гривень. Проте після цього псевдопродавець зник.

"За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до вчинення шахрайства", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний хлопець виманив гроші зі студентки з Одеси. Більша частина викрадених коштів була виплатою родині загиблого військовослужбовця ЗСУ.