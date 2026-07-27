Фото: ГУР

У ніч на 26 липня бійці Департаменту безпілотних систем ГУР вистежили російський ЗРК С-400 "Тріумф" в тимчасово окупованому Криму

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Внаслідок точного удару розвідники спалили пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6 зі складу комплексу.

Кадри ураження дороговартісних цілей ППО російських окупантів на півострові – у відео.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня далекобійні дрони СБУ уразили низку військових і логістичних цілей ворога в Ростові-на-Дону та в акваторії Каспійського моря. Зокрема, ракетний катер, РЛС і судна з вантажами з Ірану.