Пообіцяв повернути сина: на Тернопільщині жінка у відчаї віддала аферистам всі гроші

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На Тернопільщині жінка стала жертвою аферистів. Шахраї пообіцяли їй повернути сина, на що вона сподівається багато років

Про це повідомляє поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

До 78-річної мешканки одного із сіл Золотниківської територіальної громади приїхав невідомий чоловік. Він заявив, що він є волонтером та повідомив, що її син, який вважався зниклим безвісти, нібито знайшовся. За його словами, чоловік нібито перебуває на лікуванні на тимчасово окупованій території.

Псевдоволонтер переконав жінку, що вона повинн віддати всі гроші. Вона дійсно віддала йому 70 тисяч гривень та 2 тисячі доларів США. Він також спитав про іншу сусідку, яка теж має зниклого безвісти сина. Чоловік зустрівся і з другою жінкою, однак у цей час перша потерпіла зателефонувала та повідомила, що вже підготувала сумки й гроші. Шахрай повернувся, забрав передачу та заощадження, після чого зник. До другої потенційної жертви він більше не навідувався.

Лише згодом жінка усвідомила, що вона стала жертвою афериста. Після того як шахрай забрав гроші, він повернувся у Черкаську область, де його затримали.

"Його затримали відповідно до статті 615 КПК. Фігуранту уже повідомили про підозру за частиною 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень. Процесуальне керівництво здійснює Теребовлянська окружна прокуратура", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний хлопець виманив гроші зі студентки з Одеси. Більша частина викрадених коштів була виплатою родині загиблого військовослужбовця ЗСУ.