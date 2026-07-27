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27 липня 2026, 08:59

Удар по Миколаївщині: росіяни пошкодили три цивільні судна в порту

27 липня 2026, 08:59
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Ілюстративне фото: ДСНС
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Російські війська атакували портову інфраструктуру у Миколаївській області ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали три цивільні судна, одна людина отримала поранення

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, передає RegioNews.

За його словами, протягом доби та вранці ворог завдавав ударів по області дронами типу Shahed. Під атакою опинилася портова інфраструктура Миколаївського району.

Поранення отримав 50-річний чоловік. Його госпіталізували, стан постраждалого оцінюють як тяжкий.

Також у Баштанському районі російські війська атакували Снігурівську громаду ударними безпілотниками типу "Молнія".

Крім того, у Миколаївському районі окупанти тричі вдарили FPV-дронами по Очаківській громаді. За цими атаками інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, в ніч на 27 липня РФ атакувала Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.

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