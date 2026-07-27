Удар по супермаркету в Чернігові: четверо постраждалих у важкому стані

Фото: ОВА

Понеділок, 27 липня, оголошений у Чернігові Днем жалоби в пам’ять про загиблих внаслідок вчорашньої ворожої атаки

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Внаслідок жорстокого удару по супермаркету загинули двоє людей: 10-річна дівчинка та 23-річна дівчина. Ще 25 людей отримали травми, зокрема четверо дітей – 10-річний хлопчик, хлопці віком 11 і 17 років, а також дівчинка, якій майже 2 роки.

Наразі у лікарнях перебувають 12 постраждалих, четверо з них – у важкому стані. Медики надають всім необхідну допомогу.

Очільник ОВА зазначив, що інший дрон знищив СТО й автівки, які були там. Трохи пізніше був удар по підприємству – там виникла пожежа.

"Пізно ввечері – приліт на території підприємства харчової промисловості. Поранений 48-річний чоловік. Він у лікарні", – розповів Чаус.

Нагадаємо, вдень 26 липня російські окупанти атакували Чернігів. Ворожий дрон влучив у супермаркет "АТБ". Ворог вдарив по місту реактивними безпілотниками "Герань".