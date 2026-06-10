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10 червня 2026, 20:40

Блокада окупованого півдня: Сили Оборони вдарили по мосту в районі Чонгара

10 червня 2026, 20:40
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Фото: DeepState
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За останні кілька днів Сили Оборони здійснили два точні удари по автомобільному мосту в районі Чонгара по новозбудованій так званій трасі Р-280. Це траса, яка з'єднує російський Ростов-на-Дону та Сімферополь

Про це повідомляє DeepState, передає RegioNews.

Аналітики зазначили, що це частина надважливого для окупантів сухопутного коридору, який вони хотіли створити ще з 2022 року. Веведення з ладу мосту в районі Чонгара є важливою складовою блокади і запускає ланцюгову реакцію такої блокади.

Аналітики додали, що росіяни використовують для логістики з Криму такі напрямки:

  • Чонгар — центральний маршрут, який перебуває під щільним вогнем Сил Оборони і це вчергове було доведено 7 та 9 червня на ділянці нової автомобільної траси;
  • Арабатська стрілка — альтернативне сполучення, яке використовують окупанти, де було прокладено нову автомобільну дорогу;
  • Перекопський перешийок — другий альтернативний шлях для кацапів, який вони активно використовують після взяття під вогневий контроль двох вищезазначених шляхів;
  • Керченська протока — "головні ворота", які з'єднують Крим з РФ через Керченський міст (проте й там теж тепер є загрози ураження та затримки).

"Перерізання одного з найкоротших шляхів "сухопутного коридору" з московії на окуповану територію України значно впливає на логістичні спроможності кацапів для фронту на півдні", - кажуть експерти.

Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили склад боєприпасів у Бєлгородській області та пункти управління росіян. Також підтверджене знищення резервуарів у районі Маріуполя.

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