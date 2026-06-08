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08 червня 2026, 23:55

В Україні відчутно змінились ціни на овочі: що подорожчало

08 червня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні за тиждень суттєво змінились ціни на овочі. Низка овочів подешевшала, а деякі - зросли в ціні

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Більшість овочів так званого "борщового набору" в Україні подорожчали. Єдиним винятком стала рання картопля: ціна впала з 50-90 до 50-80 гривень за кілограм. Тепличні томати подешевшали з 100 – 135 до 90 – 155 гривень за кілограм. Подешевшали також огірки - з 40 – 62 до 35 – 65 гривень за кілограм. Солодкий перець впав у ціні з 155 – 170 до 130 – 170 гривень за кілограм.

При цьому пекінська та цвітна капуста подорожчали. Спаржа та свіжа зелень продовжують зростати в ціні: причиною називають обмежену пропозицію. Зелений горошок впав у ціні з 150 – 200 до 70 – 90 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.

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