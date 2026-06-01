Втрати РФ за добу: мінус 1410 окупантів і понад 2 тисячі одиниць техніки
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 410 загарбників та понад 2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки окупантів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 01.06.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 31 травня українські дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові. Про це інформували російські пабліки. Водночас українські військові поки офіційно не коментували ситуацію.
Саратовський нафтопереробний завод є одним із найдавніших підприємств цієї галузі в Росії, де щорічно переробляють близько 5,8 мільйона тонн нафти.
