Прикордонники показали, як нищать російські дрони

Фото: ДПСУ

Українські захисники продовжують нищити російську техніку. Прикордонники показали нове відео, де вони атакують дрони росіян

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бригади "Форпост". Захисники постійно виявляють та знищують російські дрони типу "ждун". Такі дрони росіяни використовують як засідковий інструмент для ураження транспорту.

"Підрозділи бригади здійснюють постійний контроль повітряного простору та оперативно реагують на подібні загрози. Після виявлення цілі ворожі БпЛА швидко знищуються, не даючи їм можливості реалізувати засідковий сценарій", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові. У російських телеграм-каналах заявили про вибухи.