Пожежа трапилася ввечері 18 травня у Приморському районі Одеси

Загорання виникло в двоповерховому будинку по вулиці Старорізнична, охопивши квартири одразу на обох поверхах.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. Ліквідацію пожежі ускладнювало сильне захаращення квартир.

Пожежу загасили на загальній площі 70 квадратних метрів. Від ДСНС залучались 43 вогнеборця та 10 одиниць техніки.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та завдані збитки.

