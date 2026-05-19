У центрі Одеси сталася пожежа
Пожежа трапилася ввечері 18 травня у Приморському районі Одеси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Загорання виникло в двоповерховому будинку по вулиці Старорізнична, охопивши квартири одразу на обох поверхах.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. Ліквідацію пожежі ускладнювало сильне захаращення квартир.
Пожежу загасили на загальній площі 70 квадратних метрів. Від ДСНС залучались 43 вогнеборця та 10 одиниць техніки.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та завдані збитки.
Нагадаємо, зранку 19 травня в Печерському районі Києва, на вулиці Звіринецькій, сталася пожежа в багатоповерховому будинку.
